Brabant Art Fair vult Grote Kerk Breda met kunst en bezoekers

BREDA - De Grote Kerk in Breda is dit weekend weer het toneel voor de Brabant Art Fair. Op de grote kunstbeurs presenteren zo'n 75 kunstenaars zich, met in totaal ongeveer zeshonderd voorbeelden van hun werk. Bezoekers aan de beurs kunnen zondag nog vanaf 11.00 uur terecht.

De kunstenaars staan, anders dan hun aard, in hokjes met hun werk. De variatie in het gebodene is enorm. Van schilderijen tot bronzen beelden, van fotografie tot sieraden en glassculpturen. En het is druk, zo bleek zaterdagmiddag. Door de opstelling in de kerk leidde dit wel eens tot vertraging in de doorgaande route, maar het verzekerde de deelnemers wel van aandacht. 'Het oog zoekt troost', zo stond bij een van de kunstenaars te lezen. Dat biedt de Brabant Art Fair zeker.

Gezelligheid van Brabantse bezoekers

,,Het is de derde keer dat ik mij op deze beurs presenteer", zegt Tanja Swart uit Lisse. ,,Dat zegt wel wat, want ik kom verder nergens een derde keer. Dat zit hem in de locatie, in de gezelligheid van de Brabantse bezoekers. De kerk is een fijne plek. De hoogte is prettig, het geluid is goed en niet storend. Het is hier niet zo massaal. Je hebt ook beurzen met honderden deelnemers, nou, dan neem je als bezoeker na een uur echt niets meer op. Dit is in grootte en sfeer perfect voor mij. Je merkt ook dat de beurs zich begint te 'settelen' in Breda. Naar wat ik merk, wordt het iedere editie iets drukker." Ze hoopt buiten de verkoop van enkele schilderijen vooral dat mensen haar kaartje meenemen en in een later stadium haar website bezoeken. ,,Je probeert hier aan je bekendheid te werken. En ik vind het heerlijk om met mijn werk 'thuisschilders' te inspireren. Dat is misschien nog wel het leukst", zegt ze met lichtjes in haar ogen. ,,Het is me nog niet gevraagd, maar ik wil volgende editie wel voor een vierde keer.”

Laurens van Koppenhagen uit 's Gravenmoer is al even tevreden over de beurs. Hij laat er voorbeelden zien van wat hij digi-foto art noemt. ,,Ik stel met honderden foto's een nieuw beeld samen", zegt hij over zijn indringende werken. Zijn stand trekt veel belangstelling. Een vrouw wil zijn werk fotograferen, maar dat staat hij niet toe: ,,Tegenwoordig print je dat zo uit", verklaart hij. Net als Swart is dit zijn derde deelname aan de beurs. ,,Goede sfeer, de organisatie klopt altijd, de locatie is prachtig, het wordt goed bezocht", somt hij zijn redenen voor deelname op.

