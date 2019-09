Brabanders lopen mee in stoet op Prinsjesdag

Daar is dan eindelijk het moment. Na een stoet van muzikanten, tientallen paarden en enkele koetsen volgt de enige echte glazen koets. Mensen klappen en roepen. Door de weerspiegeling van de koets zijn de koning en koningin even moeilijk te zien. Toch is het niet te missen: Willem-Alexander heeft een baard en Máxima is in het rood gekleed.



De stoet vervolgt zijn weg naar het Binnenhof en het publiek stroomt tevreden weg. Het was mooi. Een file van mensen ontstaat in de straten van Den Haag. Het is druk maar de sfeer is goed, op naar de troonrede.



Om half drie, als de koning en koningin eenmaal naar Noordeinde zijn vertrokken, houdt de Brabantse burgerdeputatie een lunch in het provinciehuis.