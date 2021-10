Brabanders en Polen herdenken bevrijding Breda en Oosterhout op indrukwekkende wijze

BREDA/OOSTERHOUT - In Breda en Oosterhout is zaterdag de bevrijding van 1944 herdacht. In oktober van dat jaar verdreven de troepen van de Eerste Poolse Pantserdivisie van generaal Stanislaw Maczek de Duitse bezetter uit de regio. Hoewel hier intussen geen Poolse oud-strijders meer in leven zijn, is de belofte uitgesproken dat de herdenking in de toekomst doorgaat.

In de ochtend was de indrukwekkende herdenking op het Oosterhoutse ereveld aan de Veerseweg. Het Poolse deel van de begraafplaats stond vol met genodigden, waaronder hoogwaardigheidsbekleders en generaals uit Polen. Burgemeester Mark Buijs was een van de kransleggers. Een prominente rol was er voor een klas van de openbare basisschool Rubenshof. Bij het voorlezen van de namen van de gesneuvelde Poolse soldaten legden scholieren een rode roos op het graf en draaiden ze de foto van de soldaat om. Er werden Poolse liederen gezongen en er klonken saluutschoten door een Pools erepeloton.

Veteranendag

In de middag was het Poolse gezelschap aanwezig bij de herdenking in Breda. Na het verzamelen met de historische voertuigen op de Grote Markt was er een korte tocht door de Halstraat naar de Parade. Daar, bij de plaquette die herinnert aan de Poolse bevrijders, was een plechtigheid met de waarnemend ambassadeur van Polen en enkele generaals van het Poolse leger.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Parademars door de binnenstad gevormd door onder andere de Poolse erecompagnie. © Pix4Profs-Ron Magielse

De herdenking van de bevrijding viel voor het eerst samen met de veteranendag. Burgemeester Paul Depla ging in zijn speech in op het lot van veteranen in het algemeen. Zo dienden Nederlandse (en dus ook Bredase) veteranen in conflictgebieden als voormalig Joegoslavië, Irak en -recent nog- Afghanisten. ,,Maar niet alleen Nederland kent haar veteranen’’, sprak Depla. ,,Sinds Polen toetrad tot de NAVO, namen Poolse strijdkrachten deel aan diverse missies. In 2003 hielpen 2500 Poolse manschappen in Irak en waren Polen actief op strijdtonelen als het voormalig Joegoslavië en Afghanistan.’’

Quote Het is helaas een illusie om te denken dat oorlogen tot het verleden behoren. Paul Depla, Burgemeester van Breda

Vredemissies blijven nodig

,,Deze duizenden Poolse en Nederlandse mannen en vrouwen zijn de veteranen van nu, die zich inzetten voor de belangen van anderen’’, vervolgde Depla. ,,Het is helaas een illusie om te denken dat oorlogen tot het verleden behoren. Ook nu zijn er teveel plekken op de wereld waar gevochten wordt, of waar bevolkingsgroepen op gespannen voet met elkaar staan. Vredesmissies blijven ook in de toekomst nodig, ben ik bang. Het zorgt ervoor dat landen als de onze, hoewel niet zelf in oorlog, altijd veteranen zullen hebben.’’

De Bredase burgemeester noemde in het bijzonder de naam van Alfons Raichert, de laatste overlevende in Breda van de Poolse bevrijders. Daarmee komt een tijdperk ten einde, maar niet de dankbaarheid en de herdenking, bezwoer Depla de Poolse aanwezigen: ,,Ik beloof u, en Breda belooft u, dat met het overlijden van Raichert geen einde komt aan ons eerbetoon aan de Poolse bevrijders. De Maczek Memorial, en het ereveld voor de Poolse jonge mannen die hier voor ons hun leven gaven, is daar een permanent bewijs van.’’

Zoals secretaris Richard Tieskens van de Mazek Memorial het verwoordde: ,,Veel Nederlanders weten niet van de rol die de Polen bij de bevrijding speelden. In Breda vergeten we die rol nooit.’’