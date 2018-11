BRAAF mag extra lang doorgaan op lustrum-feest

BRAAF organiseert drie keer per jaar een dance-avond in de Graanbeurs en is daarnaast actief elders in Breda en onder andere in Tilburg en Rotterdam. "We zijn begonnen met house-events en vervolgens meer op techo overgestapt. Het is dan ook super dat ons lustrumfeest tot 06.00 uur kan duren, want dat past ook echt bij techno,” zegt Bart Zweers van BRAAF.