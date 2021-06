Waterdonken wil geen recreatieplas: ‘Ik hoop dat nu de ganzen alles onderpoepen’

Bredase Ellen (24) schildert met licht: ‘Mensen weten vaak helemaal niet dat dit kan’

1 juni BREDA - Een portret in glas-in-lood, dat tot leven komt wanneer de zon erdoor schijnt. De Bredase Ellen van Dijk (24) brandschildert haar portretten. Een bijzondere kunstvorm waarmee ze oude ambacht in een eigentijds jasje steekt. Dat blijft niet onopgemerkt: ze is genomineerd voor de Nederlandse Portretprijs.