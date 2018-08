BR Serenader en Skippabeat eerste lokale bands op Palm Parkies ooit

BREDA - De Bredase skaband Skippabeat staat vlak voor haar optreden op Palm Parkies al op het podium. Ze wachten tot ze mogen beginnen en maken van de gelegenheid gebruik om volop selfies te maken. Samen met Serenader, eveneens Bredaas, headlinen ze de zesde editie dit jaar. Het is een nieuwigheid van Palm Parkies. ,,Het is een hele eer om als Bredase band op een Bredaas festival van dit formaat te staan", zegt drummer Hans Albers van Skippabeat.

Natuurlijk hadden beide bands de fantasie om ooit op dit festival te staan. ,,De sfeer van het Valkenberg is uniek. Het ultieme festivalgevoel op de dinsdagavond. Palm Parkies en Breda Barst staan uiteraard hoog op ons lijstje, eigenlijk zijn dat dé festivals waar heel veel bekenden komen. Dit zijn echt de optredens waar je iedereen die je kent heel graag voor uitnodigt", legt basgitarist Eric van der Gijp van Serenader uit. Nee, dit is niet het grootste optreden dat ze ooit gaven, maar wel in hun eigen omgeving.

Lokaal talent

De twee bands konden zichzelf opgeven als lokaal talent, door simpelweg audio en video op te sturen. Poppodium Mezz en het festival zelf kozen vervolgens de twee bands uit. ,,We spelen geen satanische deathmetal, dat speelt wel mee denk ik", glimlacht Serenader-zanger Arjan de Vos. Als ze na een uur spelen het podium verlaten, overheerst de trots. Want, ondanks wat technische problemen: ,,Het is zó gaaf om zoveel mensen voor je te zien. En er werd al vrij vroeg in de set bewogen!", roept De Vos.

Dansend publiek

,,Als het Bredase publiek los gaat, gaat het los", weet zangeres Bonny Hubers van Assenraad van Skippabeat. Als, want daar moet eerst wat voor gedaan worden, is de ervaring. De band ziet het al voor zich: een park vol dansend publiek. ,,Vooraan zal genoeg staan en genoeg bewegen, erachter zie je vervolgens de hoofdjes meedeinen. We spelen ska, dat bereikt altijd een groot publiek. Grote kans dat haast niemand ons kent, maar onze muziek is altijd aanstekelijk."

Het plan van aanpak is duidelijk: zelf het feest vieren op het podium met de negenkoppige band, de rest volgt vanzelf. ,,Maar ik moet wel zeggen dat een thuiswedstrijd altijd spannender is dan spelen in pakweg Groningen, dus ik voel wel een extra spanning", zegt Hubers van Assenraad.

Goed idee

Maar, lokaal talent op Palm Parkies. Goed idee? Ja, vinden beide bands. ,,Palm Parkies kenmerkt zich door alle genres, er staat iedere week iets anders. Dan is het zeker een toegevoegde waarde als Bredase bands ook een avond op deze plek mogen staan en zichzelf mogen laten zien aan het publiek."