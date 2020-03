Ook West-Brabantse militairen werken vooral thuis

De erfenis van de coronacri­sis: ‘Handen schudden? Gaan we nóóit meer doen’

8:00 De coronacrisis gaat de wereld blijvend veranderen, is de stellige overtuiging van twee prominente specialisten in het Amphia ziekenhuis. ,,Deze crisis gaan we onder controle krijgen. Maar daarna gaan we niet meer terug naar de tijd van vroeger. Handen schudden? Gaan we nooit meer doen.‘’