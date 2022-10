‘On-Bredase’ wijk 't Zoet niet alleen voor Bredanaars: ‘Wie wil daar níet wonen?’

Eigen inwoners eerst, is dat dé oplossing voor de lokale woning­markt? ‘Dit wringt met onze vrijheid’

RUCPHEN/GEERTRUIDENBERG - Het is zuur als iemand in een dorp opgroeit, maar daar niet kan blijven wonen. Daarom kunnen gemeenten volgend jaar de helft van de woningen die vrijkomen toewijzen aan inwoners met een lokale binding. Is dat een goede maatregel? We zetten de plussen en minnen op een rijtje.

9 oktober