Nu al de kerstverlichting, wat een lumineus idee

Overzicht Veel 11-11-activitei­ten in de regio afgelast of uitgesteld: ‘Doet ons carnavals­hart zeer’

Van de presentatie van de Baron van ‘t Ginneken tot de Schrètstraid in De May: veel 11-11-activiteiten in de regio zijn afgelast of uitgesteld vanwege de huidige coronasituatie en -maatregelen. Sommige organisaties komen met een alternatief programma.

14 november