Multinational Sun Nuclear vestigt zich in Breda

Dode na explosie en brand in drugslab in Wernhout, bewoner opgepakt

10 maart WERNHOUT - Bij een drugslab aan de Beverstraat in Wernhout is dinsdagavond laat een dode man gevonden. De politie heeft de eigenaar van het pand aangehouden. Het drugslab bevond zich in een schuur van een oude boerderij in het buitengebied, net aan de Nederlandse kant van de grens met België.