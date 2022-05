Leidinggevende over nieuwe werknemer: ‘We hebben er weer een chimpansee bij’

Afscheidne­men­de Marit Dopheide helpt vrouwen­ploeg Sprint aan vierde plek op NK clubteams

De beste acht Nederlandse vrouwenploegen in de atletiek streden afgelopen zaterdag in Assendelft om de prijzen. Het Bredase Sprint weerde zich kranig in de competitie kranig en pakte een vierde plaats. ,,Volgend jaar hopen we ook de mannenploeg weer op dit niveau actief te zijn.”

