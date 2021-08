Kleine maar fijne gerechten in de vierseizoenentuin van De Dillenburg

Het zal nog wel even duren voordat De Dillenburg ook binnen helemaal vol zit. Niet dat het interieur daar niet toe uitnodigt, want dat is modern, warm en gezellig. Maar het is de tuin waar de klanten naar toegezogen worden. Die is groot en diep, waarbij het voorste deel een mediterrane sfeer heeft en het achterste stuk aan een Engelse theetuin doet denken: Alice in Wonderland maar dan in het Bredase Ginneken.