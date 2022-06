Iemand de trap van ons vliegtuig gezien?

De piloot heeft een vervelende boodschap voor zijn passagiers. Terwijl hij zijn klanten zojuist naar eigen zeggen nog zo comfortabel mogelijk met de wind mee heeft laten landen op Eindhoven. Maar hij vermoedt hoorbaar al dat ze niet vrolijk zullen blijven.

Even wachten

,,Helaas moet ik u vragen nog zo'n vijftien, misschien twintig minuten geduld te hebben. De crew hoopt op uw begrip. De trap is er nog niet.”

Eerst denk je dat zo'n uniform een dolletje maakt. Hoezo geen trap? Heeft iemand die niet teruggebracht? Even later, het is inmiddels elf uur 's avonds, volgt zijn schuchtere verklaring. Eindhoven Airport heeft veel reizigers en te weinig personeel. Er zijn nog drie op één trap wachtende Boeings 737 voor ons.

Opgelaten

Van opmerkelijk mild - ‘het is vakantie en we zijn wel wat gewend’ - verandert de vliegtuigstemming in de modus ‘opgelaten’ als onze captain vervolgens niet de beloofde verlossing aankondigt, maar prevelt dat het alles bij elkaar genomen toch wel een uurtje geduld gaat vergen.

Da's na zo'n lange dag ongeveer hetzelfde als spelen met vuur in een loods vol aanmaakblokjes...

Nooduitgang

Terwijl mevrouw Bas op stoel 16A boven de vleugel wat nadrukkelijker de handel van de nooduitgang en de glijbaan bestudeert, wil een baby melk, staan diverse blazen op knappen en bellen reizigers wederom met hun familie dat het nóg later wordt.

De captain meldt monter maar niet geheel geruststellend dat de parkeergarage 24 uur per dag open blijft.

Volle maan

Dan is er toch een trap! Na middernacht mogen we bij volle maan over het asfalt langs de Eindhovense hekwerken die in een detentiekamp al lang zouden zijn afgeschaft wegens te eng. Om terecht te komen in een hal met honderden toeristen en drie stilstaande bagagebanden.

Nog drie te gaan

Licht gejuich en een zucht van verlichting als plots wat koffers worden uitgespuugd. Nog drie vliegtuigen te gaan... Van Eindhoven Airport hoort of ziet de reiziger nada, niente, niks. Alsof het de gewoonste zaak is, zakken ze daar op zo'n avond de servicetrap af naar niveau nul.