Hennepkwekerij ontmanteld in woning in Achtmaal, twee mannen op heterdaad opgepakt

Doorbraak in overleg omwonenden vliegbasis en Defensie: harde afspraken op papier

GILZE-RIJEN - Eind dit jaar liggen er harde afspraken tussen Defensie en de gemeente Gilze en Rijen over de overlast die de vliegbasis Gilze-Rijen veroorzaakt. René Peerenboom, die de gesprekken leidt en begeleidt, verwacht met dit convenant een doorbraak te maken. ,,Het is een primeur in Nederland. We zijn al aan het schrijven.”

24 mei