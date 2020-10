Hangouderen en hun winterblues

Laatste coronafei­ten tot 15 oktober: van 2132 Bredanaars gemeld dat zij positief getest zijn

16 oktober BREDA - Tot 15 oktober is van 2132 Bredanaars gemeld dat zij positief zijn getest op het coronavirus. De toename van het aantal besmettingen van afgelopen week is een verdubbeling van het aantal van die week daarvoor, valt te lezen in een raadsbrief van burgemeester Paul Depla namens het college.