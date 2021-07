Geboeid boefje zet politie voor schut. Tralala, twiedeldiedie

Oproep Dorpsraad: alle neuzen in Teteringen zelfde kant op

20:15 TETERINGEN - Van noord naar zuid spelen er tal van belangen als het gaat om de Oosterhoutseweg in Teteringen. Om een vuist te kunnen maken naar de gemeente Breda, roept de Dorpsraad Teteringen bewoners op samen te werken. Hoe groter het draagvlak, hoe beter er in het gemeentehuis wordt geluisterd, is de boodschap.