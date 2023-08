Doorbraak in voorkomen nierfalen: onderzoek in Breda naar in vroeg stadium opsporen nierschade blijkt succes

Vanaf zaterdag te bezoeken: Speelhuis Blocks blikvanger van SPEEL!

BREDA - Vanaf zaterdag is SPEEL!, het kunstdoolhof op de kop van de Speelhuislaan, open voor publiek. Er is tot 1 oktober een hoop te zien en te doen op het terrein tussen Electron en Brack in de Belcrum. Absolute blikvanger is het speelhuis Blocks, dat speels verwijst naar de illustere voorganger van waaruit de Nassau’s eeuwen geleden hun jachtpartijtjes in en rond Breda hielden.