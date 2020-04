Buurman, wat doet u nu? Hoezee, hoezee, hou vol

Ruimte voor evenemen­ten Breda, maar niet ‘meer, meer, meer’. En pas na de crisis...

9:00 BREDA - Evenementenorganisaties in Breda mogen vertellen op welke plaatsen in de stad ze graag een festival organiseren. De gemeente gaat dan kijken of dat mogelijk is. Maar het is niet de bedoeling dat er ‘meer, meer, meer’ evenementen worden georganiseerd.