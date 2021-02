Bredase deskundigen spelen rol bij proefevents: ‘100 bezoekers? Wij denken dat meer mogelijk is’

CDA geeft wending aan woningde­bat Hoge Vucht: ‘Nieuwbouw Bernard de Wilde­straat 100 procent sociale huur’

14 februari BREDA - De 200 tot 300 appartementen die corporatie WonenBreburg wil bouwen in de Bernard de Wildestraat in Breda-Noord moeten voor de volle honderd procent in de categorie ‘sociale huur’ terechtkomen. Tegelijkertijd moet een even groot aantal bestaande sociale huurwoningen in de Hoge Vucht worden verkocht, het liefst aan starters.