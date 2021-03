Bouwval in Visserstraat Breda wordt nu echt te gevaarlijk: ‘Oplappen, anders dwangsom’

Verwarde man bedreigt vrouw met mes in Breda, slachtof­fer 'zou hem betoverd hebben’

3 maart BREDA- De politie heeft dinsdagochtend rond 08.10 uur in de wijk Doornbos-Linie een 19-jarige Bredanaar aangehouden omdat hij een 37-jarige vrouw met een mes had bedreigd. De verdachte vertelde dat de vrouw ‘hem betoverd had'.