Bouwvakker valt van loods in aanbouw in Rijsbergen, traumaheli ter plaatse

COLUMN Eerst een wapenstok in je nek en daarna een preek

8:30 Het is maar goed dat de SP en de VVD binnenkort in Breda niet langer samen in het college zitten. 'Politiestaat Breda' zou dan wel erg dichtbij komen: de VVD wil boa's uitrusten met wapenstokken en de SP organiseert zijn eigen 'burgerwacht'.