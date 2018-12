Bouwstop Turkse moskee: B en W onderzoeken uitspraak rechter

De uitspraak van de rechtbank in Breda, afgelopen woensdag, betekent in ieder geval dat de bouw van de moskee is stil komen te liggen. De Turks Islamitische Stichting Breda beraadt zich over de situatie. B en W laten donderdagmiddag in een verklaring weten: ,,In de discussie rondom de moskee aan de Vlaanderenstraat hecht het college eraan een aantal zaken uit elkaar te halen. De voorzieningenrechter geeft aan dat de vergunning uit 2017 niet compleet is. Dat heeft effect op de vergunning van 2018 voor het bouwwerk ‘de moskee’. We onderzoeken momenteel wat de uitspraak verder precies betekent.”

Respect voor iedereen

De bezwaarprocedure gaat volgens B en W door. ,,Alle bezwaarmakers worden volgens planning op 8 januari gehoord door de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente. De komende weken wordt de bezwarenprocedure vervolgd waarin belangen van alle betrokkenen worden meegewogen.” Het college benadrukt verder ‘dat Breda een stad is waarin we met respect voor iedereen en elkaar samenleven. Het is belangrijk dat iedereen zich in Breda thuis voelt en blijft voelen. En dat we de verbinding met elkaar blijven zoeken’. Voor de SP in Breda is de uitspraak een bevestiging dat de buurtbewoners ‘wel degelijk terechte bezwaren hebben over het proces en de bouw in een groenstrook’.

Kwalijke rol