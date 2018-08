Bouwstop kinderspeelpaleis op Breepark voorbij

Overheid wil Kings Syndicate MC uit Breda weren

6:00 BREDA - Gemeente, politie, fiscus en andere overheidsdiensten in Breda proberen gezamenlijk het nieuwe chapter te weren van motorclub Kings Syndicate MC, een snelgroeiende afsplitsing van No Surrender. ,,We gaan deze motorbende koste wat kost tegenhouden in de regio'', verzekert burgemeester Paul Depla.