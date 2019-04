BouwSchool Breda laat heel Nederland zien waarom de bouw booming is

Eind vorig jaar klopte Bouwend Nederland aan bij Erik Colijn. Of de directeur van BouwSchool Breda interesse had mee te werken aan het nieuwe televisieprogramma Je gaat het maken van RTL 4. Daarin moeten zij-instromers enthousiast worden gemaakt om voor de bouw en infra te kiezen. ,,Ze zochten iemand die met de laarzen in de blubber staat", vertelt Colijn enthousiast. ,,Nou, dacht ik, ik wil wel.”