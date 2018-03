Bouwplan voor ondergrondse parkeerkelder achter monumentale villa in Ginneken afgewezen

Daarmee lijkt de kou even uit de lucht in de zaak rond het voormalige en illustere priesterpand dat uitkijkt op het Markdal (1928). Een tiental bewoners klom vorig jaar mei in de pen richting stadskantoor om nieuwbouw achter de villa tegen te houden. De buurt was geschrokken van de omvang. Wat bewoners, wijkraad Ginneken=Ginneken en Natuurplein de Baronie ook tegen de borst stuitte was de bomenkap op het 8.500 vierkante meter grote perceel dat tegen de Mark aan ligt.

19 oldtimers

De eigenaar van het pand, de internationaal opererende vastgoedondernemer Alexander Oet die in Breda onder meer BondPark aan de zuidelijke rondweg in portefeuille heeft, wil in de parkeerkelder 19 oldtimers onderbrengen. De garage zou worden uitgerust met een autolift. Er is een extra toegang ingetekend om de garage te bereiken. Wethouder Alfred Arbouw laat in een brief aan de bewoners weten dat aan het bouwplan voor een ondergrondse garage (500 m2), een (overdekt) zwembad (72 m2) en poolhouse geen medewerking wordt verleend. ,,Dit heeft met name te maken met de afmetingen van de bijgebouwen. De extra bebouwing die wordt voorgesteld is niet wenselijk gezien de openheid van het gebied dat we graag willen behouden'', schrijft de wethouder.

Effecten op groen

Arbouw voegt eraan toe dat de afwijzing niet betekent dat uitbreiding in de achtertuin in het geheel niet mogelijk zou zijn. ,,Onderdelen van het plan zijn op zich eventueel acceptabel maar het plan zal dan wel aangepast moeten worden. Met name de effecten van de bouw op het groen dienen eerst nader onderzocht en onderbouwd te worden.'' De wethouder roept de eigenaar op in contact te treden met de bezwaarmakers. ,,Zodat hij zelf kan uitleggen wat zijn bedoelingen en plannen zijn.'' De wethouder: ,,De heer Oet heeft aangegeven hier graag gevolg aan te willen geven en wil u (de omwonenden) uitnodigen een toelichting te geven.''

Nieuw plan