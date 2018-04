Bouwplan triggert discussie over verkeersafwikkeling in Prinsenbeek

BREDA - Wethouder Alfred Arbouw (VVD) ziet geen reden voor draconische maatregelen om de verkeersafwikkeling in Prinsenbeek te verbeteren. Hij zei dat gisteravond in een raadsdebat over nieuwbouw in het dorp. Inspreker Martijn Zelis maakt zich grote zorgen over het 'dichtslibbende' dorp.

Aanleiding voor het debat is het bouwplan Middenweg-Brabantstraat. Het gaat om 72 woningen en appartementen op de plek van het vroegere zorghuis Hagedonk. Zelis sprak eerder ook in bij de bouwplannen Westrik en Gertrudisoord. Nieuwbouw betekent meer verkeer, terwijl het dorp in de spits al vastzit, stelt hij. Of het nou de Beeksestraat is, Velsgoed of andere route. Het dorp uitkomen richting A16 is lastig, binnenkomen ook. De bewoner vroeg de politiek om begrip. Partijen stelden daarop vragen aan de wethouder. Arbouw pareerde: ,,We hebben goed naar de hoofdinfrastructuur gekeken, met name richting A16. Goed naar de getallen gekeken, wat is trend?''

Buurgemeenten

De conclusie is volgens Arbouw, ook na overleg met Zevenbergen en Etten-Leur, dat de getallen niet dusdanig zijn dat draconische maatregelen nodig zijn. ,,Dan moeten er verkeersremmende maatregelen komen richting Prinsenbeek, terwijl in de buurgemeenten ook een route is naar de snelweg. Op dit moment niet doen. We hebben zeer serieus naar de zienswijze gekeken van de inspreker.'' Het verkeer goed blijven volgen en monitoren, zei Arbouw toe. Overigens zitten diverse wijken in de stad met het zelfde probleem, reageerde Tim van het Hof (D66).

Consequenties

Arbouw: ,,Als je uitzoomt naar de stad speelt het zelfde vraagstuk. In de structuurvisie 2030 staat dat we de ruimte in de stad benutten voor woningbouw. Als je extra mensen toevoegt, heeft dat consequenties voor de verkeersontsluiting. Kijk alleen maar naar de noordelijke en zuidelijke rondweg. We blijven monitoren. Moeten we buiten de stad gaan bouwen? Mijn oordeel: het is zover nog niet.''