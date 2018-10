Bouwplan Mozartlaan in Ruitersbos mogelijk iets verlaagd

BREDA - Nieuw Tij Projectontwikkeling onderzoekt of de bouwhoogte van het appartementencomplex met villa's op de locatie Mozartlaan 7 in wijk Ruitersbos iets verlaagd kan worden. Dit als tegemoetkoming naar de buurt.

,,We gaan onderzoeken of de half verdiepte parkeergarage nog iets verder in de grond kan zakken'', aldus René Verschiere van de ontwikkelaar in een brief aan de gemeenteraad. De nieuwbouw moet komen op de plek van de vroegere Kamer van Koophandel, dat pand wordt gesloopt.

De politiek ging gisteravond akkoord met een zogeheten coördinatiebesluit, een koppeling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning (met bouwvergunning) om het bouwproces te versnellen. De bewoners, verenigd in de Stichting Ruitersbos, vonden die bundeling bezwaarlijk omdat ze in hun ogen te weinig inspraak hebben gehad op het bouwplan.

Obstakel

Zo is de bouwhoogte (vier lagen, tot vijftien meter) van het 19 luxe appartementen tellende complex (inclusief vier villa's) een obstakel. En ook de kap van bomen schrikt de buurt af. Maar met de toezeggingen van de kant van Nieuw Tij heeft de raad nu toch de versnelde procedure in gang gezet. Dat gebeurde wel na een correctie waar CDA, Breda '97 en GroenLinks op aandrongen: het aantal van 23 woningen wordt eruit gehaald omdat dat voorsorteert op de inhoud van het bouwplan.

De details van de bouw komen pas aan bod als de vergunningen ook daadwerkelijk worden aangevraagd. Wethouder Paul de Beer (D66) gaf wel aan dat dit geen signaal is dat hij niet achter de 23 woningen staat. Maar dit biedt wel de ruimte het plan te 'finetunen' met de bewoners, aldus De Beer. Nieuw Tij wil behalve het beperken van de bouwhoogte ook kijken naar behoud van bomen en een groenplan.

Samen naar wensen kijken

De ontwikkelaar wil de bewoners meenemen in de 'participatie'. Op korte termijn volgt overleg met ambtenaren en de Stichting om 'samen naar de wensen te kijken'. Reinout Crince van de Stichting Ruitersbos: ,,We willen zeker praten, er is beweging. Maar de vraag is: wat wordt het uiteindelijke resultaat? Het gaat ons om een overall-plan. De bouwhoogte, inpassing en afstand tot de weg, het groen. Het is ons even belangrijk."

Luchtig

Volgens B en W is de nieuwbouw goed voor de doorstroming in de wijk voor met name oudere bewoners. De bouw past in het woonklimaat van 'exclusief wonen' in een wijk die getypeerd wordt door vrijstaande villa's. De ontwikkelaar wil dit jaar nog met de verkoop starten, de bouw zou dan medio 2019 beginnen.

Volledig scherm Het kantoor van de vroegere Kamer van Koophandel aan de Willem van Oranjelaan, dat gesloopt wordt voor nieuwbouw. © Palko Peeters