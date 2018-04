BREDA - De Zundertse projectontwikkelaar Maas-Jacobs staat te popelen. De bouwer hoopt eind dit jaar met de grote verbouwing te beginnen van het vroegere verzorgingshuis De Werve in het Ginneken in Breda tot wooncomplex. Omvangrijke klus: 'Dit past bij ons bedrijf'.

De nieuwbouw komt op de oververhitte huizenmarkt als geroepen. De mensen staan te dringen voor een woonplekje. Het voormalige verzorgingshuis was in onbruik geraakt, niet meer geschikt voor de veel eisen stellende zorgfunctie. Er worden nu 14 appartementen in gebouwd en vijf woningen. Met bovenin in het complex, op de kop, een penthouse.

Ontwikkelaar René Maas: ,,Geen monument, maar ik heb het altijd een heel mooi gebouw gevonden, gebouwd in de jaren dertig. In ieder geval zonde om te slopen. Als verzorgingshuis niet meer geschikt, te onhandig. Voor een nieuwe invulling wel. Het pand is altijd goed onderhouden geweest, de kap, de buitenmuren. Deze klus past bij ons bedrijf, behoud van een karakteristiek object. We gaan er graag mee aan de slag.''

Bestemmingsplan

Het is voor de ontwikkelaar nog wel even wachten op het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. De Werve staat donderdagavond op de agenda van de gemeenteraad. De raad kan het bouwplan deze maand inkoppen, daarna komt het nog zes weken ter inzage te liggen. Maas: ,,We zijn al volop bezig met de verkoop. De gesprekken lopen, over de grotere woningen en de twee penthouses. De belangstelling is groot, het gaat super goed.'' Er hebben zich intussen al zo'n 1.500 mensen ingeschreven op de nieuwbouw, als belangstellende. In totaal omvat bouwplan De Werve, hoek van de Cartier van Disselstraat en Werfstraat, 62 woningen, waarvan 57 appartementen.

Zienswijzen

In het complex met vroegere aanleunwoningen op het terrein (De Dissel) komen 25 appartementen, in de betaalbare huur en koop. De zes zienswijzen die zijn ingediend, ondertekend door enkele tientallen bewoners uit de Werfstraat, Teijchinélaan en Cartier van Disselstraat, leiden wat B en W betreft niet tot wijziging van het bouwplan. De bezwaren richten zich met name op de hoogte van de nieuwe woningen (drie tot vier bouwlagen), op inkijk, verkeer en parkeren.

De gemeente vindt dat de bouwhoogte het 'dorpse' karakter van de Werfstraat niet aantast, ook omdat de afstand tot de bestaande bebouwing meer dan dertig meter bedraagt. Er komen 95 parkeerplaatsen, deels ondergronds (op eigen terrein 63). De nieuwbouw betekent 274 verkeersbewegingen extra per etmaal. Maar ook in de verkeerstoename in de al drukke Cartier van Disselstraat zien B en W geen onoverkomelijk probleem.