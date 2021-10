Bouwplan Beeks Buiten pas van de grond als oplossing voor ‘sluipfiles’ in Prinsenbeek in zicht is

Ook jeugd staat stil bij herdenking Vloeiweide: ‘Dit had ik niet kunnen doen als het oorlog was’

11 oktober RIJSBERGEN - ,,Het is een verhaal dat nooit vergeten mag worden.” Dat zei Joyce Vermue, burgemeester van de gemeente Zundert, zondagmiddag bij de jaarlijkse Vloeiweide-herdenking in Rijsbergen. Daarom is het mooi dat bij de herdenking op de Vloeiweide een mix van jong en oud een rol had.