Bouwkundige staat onvoldoende: 60 balkons afgekeurd in de wijk Heuvel

Procedure voor bouw van Turkse moskee in Breda moet over

25 januari BREDA - De procedure voor de bouw van de Turkse moskee in de Vlaanderenstraat in wijk Wisselaar in Breda-Noord moet over. De Turks Islamitische Stichting Breda trekt de huidige omgevingsvergunning in en zal een nieuwe aanvraag indienen.