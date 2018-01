Bouwketen carnavalswagens in regio Breda openen deuren voor grote publiek

CV De Narrekoppen is een van de andere grote kanshebbers in Kielegat. De vereniging heeft het centrum van Breda nagepapier-machéd en wil tijdens de optocht een gidsfunctie vervullen. Bert van Gorkum wil niet veel kwijt over zijn winstkansten of die van de collega's. Wel merkt hij dat er de afgelopen decennia veel is veranderd binnen de wereld van carnavalswagenbouwers "Vroeger gingen de deuren op slot, maar afkijken is er niet meer bij."



Tegenwoordig worden niet alleen bouwplannen openlijk gedeeld, maar ook kennis, gereedschap en zelfs extra handjes. Ook in Boemeldonck hebben de verenigingen weinig geheimen meer voor elkaar. Trots laat Thierry Sprenkels van CV De Black Eagles de draak in opbouw zien. Over de wagens van de collega's houdt ook Sprenkels zich op de vlakte. "Ik zie af en toe foto's voorbij komen, maar de optocht is een hele show. Ik durf daar nu nog geen oordeel over te vellen."