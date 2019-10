Bouwen in het buitengebied van Breda: ‘Kijk ook naar wonen en natuur’

Aanleiding voor de motie was het agendapunt voor reparatie van het Bestemmingsplan Buitengebied Oost. Die reparatie was nodig omdat de Raad van State de gemeente had teruggefloten. Eén van de redenen was dat niet duidelijk was omschreven waarom er aan de Gilzeweg in Bavel niet-agrarische bedrijvigheid moet komen. In het reparatievoorstel staat, kort samengevat, dat in Breda een groot tekort is aan bedrijfskavels. Er is zo’n grote vraag, dat er zich intussen al zes bedrijven hebben gemeld om zich te mogen vestigen op een vergelijkbaar stuk grond aan de Wouwerbeekseweg. Daar zat tot voor kort ook een agrarisch bedrijf.