Bouwen carnavalswagens gaat door: ‘Desnoods voor 2022’

Carnaval 2021: ‘Samen biertje drinken in de kroeg, samen zingen en hossen zit er niet in’

22 augustus GEERTRUIDENBERG/BREDA - Een logisch besluit. Carnaval vieren zoals we het gewend zijn, is in 2021 niet mogelijk. “Maar zoek naar alternatieven om de sfeer van carnaval vast te houden", zegt voorzitter Rob van de Laar van de Brabantse Carnavals Federatie in reactie op het besluit van de carnavalsvereniging in Geertruidenberg om een streep door alle activiteiten te zetten.