Bouwcontainer weggehaald, maar voor de moeder (91) van Wilhelmien was het te laat

10 januari BREDA - Het gaat niet goed met de moeder van Wilhelmien Versteeg. De 91-jarige vrouw is besmet met het coronavirus en ligt in seniorenresidentie Ruitersbos in Breda. Haar kinderen maken zich zorgen: hun moeder kan ieder moment overlijden en het laatste uitzicht dat de vrouw heeft, is een bouwcontainer voor haar raam.