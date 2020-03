Bouwbedrijf Sprangers uit Breda met forse dwangsommen bedreigd

Tekort aan leerkrach­ten: ambtenaar Koevoets is nu even meester Jürgen. ‘Bent u streng?’

7:48 ETTEN-LEUR/BREDA - Etten-Leurenaar Jürgen Koevoets is in het dagelijkse leven ambtenaar bij de gemeente Breda. Maar omdat de nood zó hoog was op de school van zijn dochter, is hij tot de zomervakantie elke vrijdag 'meester Jürgen'.