Bouw Vlaamse schuur bij eeuwenoude boerderij in Markdal bij Breda uitgesteld

Reden voor het uitstel is de Vlaamse schuur bij de monumentale boerderij die in het verleden in vlammen opging. Het echtpaar wil die schuur herbouwen, maar stuitte daarbij aanvankelijk op de gemeentelijke regels die dat niet toelieten. Het destijds geldende bestemmingsplan voor het gebied liet geen ruimte voor de herbouw.



Die schuur speelt een belangrijke rol in de plannen voor de dagbesteding. Het paar wil er een activiteitenruimte van maken waar mensen met en zonder beperking overdag zinvol bezig kunnen zijn. ,,Gelukkig is er een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin de herbouw wel is toegestaan. ,,Zodra dat door de gemeenteraad is aangenomen dienen we het bouwplan in en gaan we bouwen’’, blikt Annina alvast vooruit.