Bouw van zonnepark Bavelse Berg begint in oktober

,,We zijn in augustus begonnen met de voorbereidingen, maar in oktober gaan we echt aan de slag met de funderingen, de constructie en de hele aanleg van het park", zegt projectdirecteur Ron van Jeveren.

Kosten aanleg zijn ongeveer 30 miljoen euro

De zonneweide op de voormalige afvalstortplaats tussen Dorst en Bavel wordt met 94.500 zonnepanelen een middelgroot park. De zonneweide gaat stroom leveren aan 10.000 huishoudens in Breda en Dorst. De aanleg gaat ongeveer 30 miljoen euro kosten.

Greetje Bos slaat het eerste gat in de grond

Van Jeveren: ,,Het heeft anderhalf jaar geduurd voordat de toestemming om te gaan bouwen binnen was. Daarom vieren we het begin van de bouw met een klein feestje. Wethouder Greetje Bos zal op 1 oktober in een machine plaatsnemen en het eerste gat in de grond slaan.”

Een middelgroot zonnepark

Het grootste zonnepark van Nederland met 350.000 zonnepanelen ligt in Vlagtwedde. Groningen heeft een zonneweide van 315.000 panelen en in Drenthe is begonnen met de aanleg van een park met 300.000 panelen. Daarmee wordt de zonneweide in Breda tot de middelgrote parken gerekend.

Energie voor Breda en Dorst

BNG Bank, BOM Renewable Energy en Meewind financieren het park. De subsidie van de overheid bedraagt een paar miljoen euro. De opgewekte stroom wordt toegevoegd aan het koppelstation aan de Terheijdenseweg en komt ten goede aan de energievoorziening van Breda en Dorst. Ingenieursadviesbureau Sweco is eigenaar van het terrein.