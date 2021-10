Bouw van appartementen in Heilig Hartkerk begonnen

BREDA - Na 35 jaar leegstand is vandaag de bouw begonnen van 20 appartementen in de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda. Er worden vier verdiepingen met appartementen in de kerk gebouwd.

Er is sinds de onttrekking aan de eredienst in 1986 altijd veel te doen geweest rond het kerkgebouw. Eind jaren tachtig woonde er al een eerste lichting krakers in het gebouw. In de kelder werden geregeld punkconcerten gegeven. Kunstenaars hielden er performances.

Illegale missen

Een groepje gelovigen hield er vanaf 1990 nog jarenlang enkele ‘illegale’ missen in de Mariakapel in een hoekje van de kerk. Deze Mariakapel wordt tijdens de bouw van de appartementen ook opgeknapt, inclusief de originele muurschilderingen, en is straks van buitenaf toegankelijk voor bezoekers.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Tussen 1990 en 2000 werden er, ondanks dat de Heilig Hartkerk in Breda aan de eredienst was onttrokken, toch geregeld 'illegale' missen in de Mariakapel in de hoek van de Heilig Hartkerk gehouden. © Peter van Trijen

Sloop

De kerk raakte tussen 1986 en 2000 in verval en zou in het jaar 2000 zelfs gesloopt worden. Hetzelfde jaar werd de sloopvergunning weer ingetrokken. Door de aanwezigheid van een nieuwe lichting krakers werd sloop voorkomen. Op dat moment nam de toekomst van het gebouw een andere wending. In 2004 werd de Heilig Hartkerk een Rijksmonument. Woonzorg werd eigenaar. De eerste plannen voor de bouw van woningen in en om de kerk stuitten op protesten uit de buurt.

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Werkzaamheden aan het dak van de Heilig Hartkerk in Breda in 2019. © Pix4Profs/René Schotanus

Na jaren van bezwaren en lange procedures kon in 2019 begonnen worden met de bouw van 39 appartementen achter de kerk en met de restauratie van de kerk. Het begin van de bouw van de appartementen is vanmiddag gevierd in aanwezigheid van de toekomstige bewoners.

Volledig scherm Artist impression van een appartement in de Heilig Hartkerk van Breda. © Memo Projectontwikkeling