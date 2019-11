Op 19 december 2018 liet de rechter de bouw van de moskee aan de Vlaanderenstraat stilleggen. De gemeente had verzuimd het gebouw zorgvuldig in te passen in de bestemming ‘groen’. De fundering zat er al in. De procedure is na stevige discussies in de wijk en ook in de politiek daarna opnieuw in gang gezet. Het bouwplan is iets aangepast. Zo is de minaret iets verlaagd naar 8,5 meter (er komt geen oproep tot gebed) en er komt wat meer groen terug.