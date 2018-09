Bouw Turkse moskee Breda-Noord nabij, eerst nog buurtavond

'Dame aan rollator van de sokken gereden in Valkenberg'

10 september BREDA - In stadspark Valkenberg in Breda is de afgelopen week een dame aan de rollator van de sokken gereden. Dat schrijft de wijkraad Stadshart/Valkenberg aan burgemeester en wethouders. De wijkraad is geschrokken van het ongeluk en vraagt om meer verkeersveiligheid.