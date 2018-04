Bouw Tantes Van Gogh mag voorlopig niet van start

Een van de bezwaren van PGZ is dat geen geohydrologisch onderzoek is uitgevoerd door projectontwikkelaar David Castelijns. Hij wilde het onderzoeksrapport tegelijk indienen met de aanvraag voor een omgevingsvergunning over een paar weken. Dat mocht van het college van B en W van Zundert. De voorzieningenrechter vindt echter dat de gemeenteraad in oktober vorig jaar bij het vaststellen van het bestemmingsplan al zicht had moeten hebben op de gevolgen van het bouwplan voor de eigendommen van PGZ.