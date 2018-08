Bouw 'Tantes' in Zundert kan beginnen

De Tantes van Van Gogh bestaat uit twee onderdelen. Op de Markt herbouwt Castelijn het vroegere huis van de 'tantes', de buurvrouwen van Vincent van Gogh, in oude luister. In dat pand, waarbij één oorspronkelijke zijmuur van het originele huis terugkeert, komen vijf woningen. Er achter, in de Sint Elisabethlaan, komt een complex met veertien appartementen.