Bouw Ruyterhof in Rijsbergen voorlopig van de baan

Voor aanvang van de vergadering had zich een inspreekster gemeld.Met achter zich een publieke tribune die tot de laatste stoel was gevuld met omwonenden, kondigde zij aan in te spreken namens een groot aantal van hen.

Massief bouwblok

De buurt was, zo bleek uit haar betoog, nogal geschrokken van de grootte van het geplande appartementencomplex. Met een nokhoogte van 14,5 meter en een bouwmassa van zo’n 6000 kubieke meter, wordt het een massief bouwblok dat ver boven de panden in de omgeving uitsteekt. Het is zelfs drie keer hoger dan de omliggende bebouwing.

Structuurvisie

Weerstand

Kok had dat al in een brief aan de bezwaarmakers laten weten. De buurt, zo bleek gisteren, is verheugd over die gang van zaken. De inspraak was dan ook vooral bedoeld om nog eens duidelijk te laten blijken dat het bouwplan zoals het er nu ligt echt iets is waar omwonenden behoorlijk veel moeite mee hebben en houden.