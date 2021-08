Bouw nieuwe woonwijk Ulicoten vordert gestaag

De 34 schriftjes van H. Anna; liefde, geluk, leed en eenzaam­heid in bedevaart­plaats Molenschot

30 juli MOLENSCHOT - In 34 schriftjes staat geschiedenis geschreven in de Annakapel van het dorp Molenschot. Duizenden wensen en smeekbeden aan de heilige Anna. Leed, hunkering, eenzaamheid, afscheid. En ook blijdschap over de gevonden partner of de baby die na de bedevaart toch nog kwam.