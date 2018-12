Bouw moskee in Breda-Noord ligt stil na uitspraak rechtbank

De bouw gebeurt op eigen risico, de bezwaarprocedure bij de gemeente loopt nog. In de buurt is al langere tijd verzet gaande tegen de komst van de moskee. Er zijn 26 bezwaren ingediend, waarvan een 90 huishoudens vertegenwoordigt. Bewoners voelen zich op het verkeerde been gezet, omdat in hun ogen pas later sprake was van moskee. Wethouder Greetje Bos (VVD) bood begin november nog haar excuses aan tijdens een ingelaste bewonersavond voor de onduidelijke communicatie.



Hakan Tek, woordvoerder van de Turkse stichting: ,,We gaan de uitspraak eerst intern bespreken, wat precies de aanleiding is en wat de vervolgstappen zijn. Ik kan er nu nog niets over zeggen.” Koos Gouka, die het woord voert namens een groep bezwaarmakers, is verheugd op de uitspraak. ,,Ik had ook wel het gevoel dat het die kant op zou kunnen gaan. Dit is een opsteker, ook voor het vervolg van de procedure.”



Het verzoek om een voorlopige voorziening is gehonoreerd in afwachting van gemeentelijke bezwaarprocedure. Begin januari is er naar verluidt een hoorzitting, waarna de bezwaarcommissie advies uitbrengt aan B en W. Tot die tijd mag de bouw van de moskee niet doorgaan.