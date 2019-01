Bouw Maczek Memorial dit voorjaar van start, opening gepland op 29 oktober

Het Generaal Maczek Memorial krijgt een permanente expositie over de bevrijding van Breda en omstreken door de Poolse troepen onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. Daarnaast komt er een informatiecentrum, een ‘Chambre de Reflection’ en een achttien meter lange multimediale wand. Daarop is straks een compleet beeld te zien van de Poolse strijders: van de mobilisatie in september 1939 tot de demobilisatie in Wilhelmshaven in 1947.

Het museum en de gedenkplaats kost in totaal 1,8 miljoen euro. Dat geld is nu voor een goed deel bijeen gezameld, onder meer door provincie, gemeente en het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). ,,We kunnen bouwen", concludeert Mary Heessels van het fondswervingscomité. ,,Maar we hebben nog ongeveer een ton nodig om het helemaal te doen zoals we het voor ogen hebben.” Met name voor de inrichting zoekt het comité nog extra middelen.

1944 of 1945 euro

Inmiddels heeft een dozijn gemeenten een bijdrage geleverd aan het Memorial, een symbolisch bedrag van 1944 of 1945 euro. ,,In een tweede ronde willen we nog eens aankloppen bij de pakweg 60 gemeenten die door de Poolse troepen zijn bevrijd. De komende weken vragen we ook bedrijven in de regio om eenzelfde bijdrage.”

Tot en met 19 februari zijn de plannen digitaal in te zien. Dinsdag 15 januari is een inloopbijeenkomst in De Koe aan de Ambachtenlaan 1. Daar wordt informatie over het plan gegeven en is gelegenheid om vragen te stellen en te reageren. De aanvang van de bouw hangt mede af van het aantal bezwaren dat binnenkomt op het plan. ,,Als we 29 oktober echt niet halen, dan maar later. Maar het Memorial gaat er komen.”

Volledig scherm Impressie van het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan in Breda. © Generaal Maczek Museum