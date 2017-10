Bouw IKC Rijsbergen zorgt voor onrust bij omwonenden

Omwonenden zien de bouw met lede ogen aan. ,,We vragen ons af of hier wel een omgevingsvergunning voor is verleend, of dat dit binnen het bouwbesluit past. Toen we die vraag weglegden bij de gemeente, kregen we de melding dat dit uitgezocht werd”, zegt een verontwaardigde De Leeuw. ,,Een schuur als uitzicht, een klimaatbeheersingssysteem dat geluid gaat maken. Ter hoogte van onze slaapkamers. Niets is aan ons gecommuniceerd. Dit beïnvloedt ons woongenot en baart ons zorgen.”