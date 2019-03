Bouw GR8-hotel bij A16 in Breda begint later

BREDA - De bouw van het geplande GR8-hotel aan de A16 in Breda laat nog even op zich wachten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bouw eind vorig jaar zou beginnen. Arjan van de Graaf van Prohuis BV hoopt nu dat in het voorjaar de eerste schop in de grond kan. “We hebben een heel team klaar staan in de startblokken.”