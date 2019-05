Bouw Generaal Maczek Memorial afgetrapt: ‘Ook in Polen leeft het Bredase bevrijdingsverhaal’

,,Dit is niet alleen een Bredaas verhaal”, zegt Marianne de Bie, wethouder Erfgoed, over de bevrijding van Breda door de 1e Poolse Pantserdivisie onder leiding van Generaal Stanislaw Maczek, in oktober 75 jaar geleden. ,,Het wordt ongelofelijk omarmd. Ook in Polen leeft het.”

Het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan moet het verhaal over die bevrijding met een permanente tentoonstelling vertellen. Naast de expositie krijgt het gebouw een informatiecentrum, een ‘Chambre de Reflection’ en een achttien meter lange multimediale wand. Daarop is straks een compleet beeld te zien van de Poolse strijders: van de mobilisatie in september 1939 tot de demobilisatie in Wilhelmshaven in 1947.

Plan Pools museum

De Bie: ,,Vanaf mijn eerste dag als wethouder, zo'n vier jaar geleden, stond dit onderwerp op de agenda. Het stichtingsbestuur klopte toen aan: ‘Er moet een museum komen. Dit verhaal moet verteld worden’. Elke keer als ik het verhaal hoor raak ik meer ontroerd, en voel ik me er meer betrokken bij.”

Het plan voor een Pools museum leeft al jaren. Stichtingsvoorzitter Willem Krzeszewski: ,,In dit moeilijke traject hebben we vaak getwijfeld: gaan we het redden? Maar yes, we gaan het nu gewoon doen!”

Het Maczek Memorial moet in oktober al aan de Ettensebaan staan, achter de Poolse militaire begraafplaats. ,,De tijdsdruk is groot", beaamt Arend de Boer van bouwontwikkelaar Winters. ,,Aan ons de uitdaging dit pareltje te realiseren.”

Volledig scherm Caption Impressie van het Generaal Maczek Memorial aan de Ettensebaan in Breda. © Credit Generaal Maczek Museum

