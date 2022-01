Bouw City Campus Breda weer stap dichterbij

Burgemees­ter Breda over preventief fouilleren in Hoge Vucht: ‘Voorkomen dat er iets gaat gebeuren’

BREDA - De wijk Hoge Vucht in Breda-Noord is sinds vrijdagmiddag 14.00 uur een veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Dat meldt de gemeente Breda in een persbericht. Aanleiding hiervoor zijn signalen dat er zwaar vuurwerk wordt verzameld om tijdens de jaarwisseling in te zetten als wapen tegen hulpverleners.

